Китайская делегация посетила пленарную сессию на площадке регионального центра "Мой бизнес"

Самарскую область с деловым визитом посетили представители китайских компаний. Его цель – укрепление экономических связей. Реверсную бизнес-миссию организовали региональное министерство экономического развития и инвестиций и центр поддержки экспорта.

Так, в Самарскую область прибыли крупнейшие закупщики сельхозпродукции и продуктов питания, представители компании-дистрибьютера российских продуктов в Китае и другие. Они посетили региональный центр «Мой бизнес», где прошла пленарная сессия. В ходе нее местные специалисты презентовали гостям инвестиционный потенциал Самарской области и рассказали о возможных направлениях сотрудничества.

- Самарская область интересна российским и зарубежным компаниями и как территория для реализации инвестпроектов, и как поставщик продукции местных производителей. Мы готовы предоставить уникальные условия для работы компаний в сфере молочного или мясного производства, - рассказал глава Минэкономразвития Дмитрий Богданов.

Бизнес-миссия продлится до пятницы, 16 сентября 2022 года. За это время представители китайской делегации намерены провести переговоры с местными предприятиями и посетить Тольятти. Также, возможно, они побывают на одной из птицефабрик региона.

Планируется, что до конца 2022 года Самарскую область посетят делегации и из других стран. К примеру, из Армении, Турции и Узбекистана.