ССК обновила систему электроснабжения в селе Богатое

Энергетики капитально отремонтировали воздушную линию общей протяженностью 4,5 км / Фото: АО "ССК"

Самарская сетевая компания обновила систему электроснабжения в селе Богатое. Специалисты предприятия капитально отремонтировали там воздушную линию 0,4 кВ общей протяженностью 4,5 км.

Энергетики установили в селе 135 новых железобетонных опор и смонтировали на них самонесущий изолированный провод увеличенного сечения. Это позволило улучшить электроснабжение жителей 200 домов на улицах Комсомольской, Нефтяников и Энергетиков. Кроме того, специалисты ССК смонтировали от обновленной ЛЭП для каждого дома новый ввод и прибор учета АСКУЭ. Последний способен дистанционно передавать показания гарантирующему поставщику.

Работы провели и на двух трансформаторных подстанциях, которые питают потребителей по обновленной линии. В них модернизировали систему сбора и передачи данных. Благодаря этому удалось синхронизировать работу счетчиков в подстанциях и у жителей Богатого.