Волонтеры-железнодорожники очистили от мусора берега пруда Государка в Самарской области

Волонтеры собрали около 4 куб. м мусора / Фото: КбшЖД

Волонтеры-железнодорожники Куйбышевской магистрали приняли участие во Всероссийской экологической акции «Вода России». В рамках нее они убрали берега пруда Государка в поселке Дубовый Умет Самарской области.

Пруд Государка – популярное место отдыха для жителей региона. Однако не все туристы соблюдают чистоту и порядок. Кто-то оставляет после себя мусор. Во время акции железнодорожники убрали прибрежную зону протяженностью более 7 км. Они собрали около 4 куб. м мусора.

Напомним, в Самарской области ежегодно проводят различные экологические акции. В частности, волонтеры и просто неравнодушные жители очищают берега уникальных водных объектов.