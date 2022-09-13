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Общество13 сентября 2022 13:56

Волонтеры-железнодорожники очистили от мусора берега пруда Государка в Самарской области

Добровольцы привели в порядок территорию протяженностью более 7 км
Илона МАЙСКАЯ
Волонтеры собрали около 4 куб. м мусора / Фото: КбшЖД

Волонтеры собрали около 4 куб. м мусора / Фото: КбшЖД

Волонтеры-железнодорожники Куйбышевской магистрали приняли участие во Всероссийской экологической акции «Вода России». В рамках нее они убрали берега пруда Государка в поселке Дубовый Умет Самарской области.

Пруд Государка – популярное место отдыха для жителей региона. Однако не все туристы соблюдают чистоту и порядок. Кто-то оставляет после себя мусор. Во время акции железнодорожники убрали прибрежную зону протяженностью более 7 км. Они собрали около 4 куб. м мусора.

Напомним, в Самарской области ежегодно проводят различные экологические акции. В частности, волонтеры и просто неравнодушные жители очищают берега уникальных водных объектов.