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Общество13 сентября 2022 13:57

В Самарской области суд призвал администрацию обеспечить жителей качественной питьевой водой

Вода не соответствовала санитарно-химическим нормам
Алена ПРОВКИНА
Жителям подавали некачественную воду

Жителям подавали некачественную воду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Спиридоновка Самарской области суд обязал администрацию обеспечить население качественной водой. Исследование доказало несоответствие санитарно-химических норм.

По данным прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку в Волжском районе. Оказалось, что орган местного самоуправления принимает недостаточные меры для обеспечения жителей качественной водой. Специалисты отметили изношенность водопроводных сетей и сооружений.

Суд обязал администрацию обеспечить население качественной питьевой водой. На данный момент решение еще не вступило в свою законную силу.