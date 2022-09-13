В Самарской области суд призвал администрацию обеспечить жителей качественной питьевой водой

Жителям подавали некачественную воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Спиридоновка Самарской области суд обязал администрацию обеспечить население качественной водой. Исследование доказало несоответствие санитарно-химических норм.

По данным прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку в Волжском районе. Оказалось, что орган местного самоуправления принимает недостаточные меры для обеспечения жителей качественной водой. Специалисты отметили изношенность водопроводных сетей и сооружений.

Суд обязал администрацию обеспечить население качественной питьевой водой. На данный момент решение еще не вступило в свою законную силу.