В Самаре из-за аварии на трамвайных путях встал общественный транспорт

Столкновение произошло на трамвайных путях. Фото: ДТП 163 Самара

В Самаре очевидцы поделились кадрами столкновения. Легковой автомобиль встал на трамвайных путях.

В социальных сетях пользователи также отметили, что из-за дорожного происшествия трамваи не могут разъехаться. Авария случилась вечером во вторник, 13 сентября 2022 года, в районе улицы Пензенской, в сторону улицы Владимирской.

О пострадавших и причинах аварии пока неизвестно. Соответствующий запрос о получении информации редакция «КП-Самара» направила в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.