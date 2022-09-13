В одном пластике сосредоточено сразу несколько функций Фото: Ольга НОВИКОВА

Держателям "Карты жителя Самарской области" собираются сделать скидку на проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. Он отметил, что в прошлые годы огромной популярностью пользовались акции от платежной системы "МИР" по оплате проезда в общественном транспорте на шесть рублей дешевле. Кроме того, владельцы "Карт жителя Самарской области" могли сэкономить 8 рублей.

- Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы был введен дифференцированный размер стоимости билета на общественный транспорт. И для тех, у кого есть карта жителя, был другой тариф. Пока переговоры ведутся, - отметил Константин Пресняков.

Также он уточнил, что сегодня Самарская область один из тех регионов, где самая высокая динамика продажи карт жителя. Уже сегодня в них аккумулированы полис медицинского страхования, банковское приложение, скидочные программы, в том числе в филармонию и театр оперы и балета. В будущем туда может быть интегрирована система выписки электронных рецептов, а также кампусный проект для студентов.