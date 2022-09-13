В Самаре временно ограничат движение из-за забега «Кросс нации» 17 сентября 2022 года

На дорожных участках временно ограничат движение. Схема: городская администрация

В Самаре автолюбителей предупредили о временном ограничении движения сразу на нескольких улицах. В областном центре пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации».

По данным городской администрации, мероприятие запланировано на 17 сентября 2022 года. Движение ограничат с 06:00 до 20:00, перекроют следующие дорожные участки: улица Арена 2018 (от Проезда №8 до поворота на проезд к улице Малый Сорокин Хутор); по Проезду №2; по улице Дальней.

Также с 18:00 16 сентября до 20:00 17 сентября на участках запретят остановку и стоянку транспорта. Подробности указаны во временной схеме организации дорожного движения.