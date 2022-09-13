Самарцев предупредили о сильной магнитной буре в конце сентября 2022 года

Метеочувствительным гражданам следует подготовиться
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителей Самары предупредили о приближающихся сильный магнитных бурях. Они придут в областной центр в конце сентября 2022 года.
В последнее время самарцы жалуются на усталость, головную боль и ухудшение самочувствия. В регионе пока отмечают незначительные геомагнитные колебания. Специалисты my-calend сообщили, что 30 сентября 2022 года в Самару придет сильная магнитная буря.
Синоптики подчеркивают, что сила магнитной бури достигнет 6 баллов. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться. В этот день возможны скачки артериального давления и апатия. Жителям рекомендуют избегать физических нагрузок и проводить больше времени на свежем воздухе.