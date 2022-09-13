В Самарской области руководитель компании не выплатил сотрудникам более 3 миллионов рублей

Более 150 сотрудников осталось без зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области руководитель одной из компаний не выплатил сотрудникам заработную плату. 151 работник остался без денег.

По данным прокуратуры Самарской области, в ведомство коллективно обратились сотрудники ООО «Алмаз», они рассказали, что за период с февраля по июнь не получали заработную плату. Работодатель задолжал 3 миллиона 336 тысяч рублей. Более 150 работников не получали законную выплату.

Правоохранители внесли представление об устранении нарушения. В отношении злоумышленников возбуждены административные дела. Также возбуждено уголовное дело по факту невыплаты средств. Сотрудники пока не получили зарплату.