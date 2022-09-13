Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 сентября 2022 18:08

В Самарской области водитель окажется в колонии за пьяное вождение

Приговор пока не вступил в законную силу
Алена ПРОВКИНА
Мужчина окажется за решеткой

Мужчина окажется за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области суд приговорил мужчину к реальному сроку лишения свободы. Автолюбитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По данным прокуратуры Самарской области, в Комсомольском районе осудили местного жителя. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз злоумышленник попадет в колонию за пьяное вождение.

Суд приговорил подсудимого к колонии-поселении на срок 3 месяца. Также мужчину лишила права управлять транспортным средством на три года. Приговор пока не вступил в свою законную силу.