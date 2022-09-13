В Самарской области водитель окажется в колонии за пьяное вождение

Мужчина окажется за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области суд приговорил мужчину к реальному сроку лишения свободы. Автолюбитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По данным прокуратуры Самарской области, в Комсомольском районе осудили местного жителя. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз злоумышленник попадет в колонию за пьяное вождение.

Суд приговорил подсудимого к колонии-поселении на срок 3 месяца. Также мужчину лишила права управлять транспортным средством на три года. Приговор пока не вступил в свою законную силу.