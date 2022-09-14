В Самаре завершено устройство фундамента футбольного поля в крытом манеже у «Солидарность Арены»

Строительство манежа идет быстрыми темпами. Фото: министерство строительства Самарской области

Власти сообщили о новом этапе строительства нового крытого футбольного манежа. Спортивный объект появится у стадиона «Солидарность Самара Арена». О том, какие работы ведутся на площадке в данный момент, сообщили в региональном минстрое.

– На объекте идет устройство кровли и фасада здания административно-бытового корпуса, штукатурка, шпаклевка стен, прокладка трасс электроснабжения, устройство систем вентиляции, водоснабжения, водоотведения, отопления, благоустройство территории, – рассказали в министерстве строительства Самарской области.

Отмечается, что уже завершено устройство фундаментов, монолитного каркаса футбольного поля и коробки административно-бытового корпуса, а также монтаж наружных сетей теплоснабжения и водоотведения. В этом месяце строители приступят к устройству металлоконструкций кровли.

Завершить строительство объекта должны в следующем году.

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