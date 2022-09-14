Самарские «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в специальной «космической» форме

Будет доступна фотозона, клубные фаншопы и точки с аквагримом. Фото: ПФК «Крылья Советов»

Стало известно, что матч с «Зенитом», который состоится уже сегодня, 14 сентября, футбольный клуб «Крылья Советов» сыграет в специальных космических футболках.

— Каждый желающий сможет приобрести форму на стадионе, — рассказали в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России начнется в 18:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена». Для болельщиков подготовили развлекательную программу.

Зрителей начнут запускать на игру за два часа до нее – в 16:30. С этого времени будут работать такие аттракционы на гейте 2 и 3, как «надувные ворота», «гладиаторский бой», «футбольный дартс», а также настольные игры «футбол» и «аэрохоккей».

Доступна фотозона, клубные фаншопы и точки с аквагримом. На стилобате сектора С пройдет квиз по истории Самарского футбола. Там же с 17:30 выступит Paiducho band. А у сектора С125 всех болельщиков обещают угостить самарской шавермой.

В музее «Крыльев Советов» с 17:15 пройдет встреча с ветеранами клуба, еще туда приедут с визитом баскетболисты и тренерский штаб клуба «Самара». В 17:40 в зоне гостеприимства А403 с ними пройдет автограф- и фотосессия. Помимо этого, на Gate 3 с 16:30 все болельщики смогут бесплатно получить галстуки от партнера клуба.