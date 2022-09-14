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Происшествия14 сентября 2022 4:57

Появилось видео пожара в нежилом помещении в переулке Павлова в Самаре

Возгорание произошло утром 13 сентября
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Огонь охватил внушительную площадь

Огонь охватил внушительную площадь

Фото: Скриншот с видео

Самарцы поделились кадрами пожара, который произошел утром 13 сентября в переулке Павлова в Самаре. Видеозапись они разместили в соцсетях.

На кадрах видно, что возгорание было довольно сильным. Огонь полностью охватил постройку. Очевидцы отмечают, что ЧП произошло в одном из сараев – именно он попал на видео.

Как сообщали в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании поступил на пульт в 9:27. Помимо сарая, в переулке Павлова, 12, горело двухэтажное здание. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова «1-БИС».

Также отмечалось, что здания были пустующими, эвакуация не потребовалась. При пожаре никто не погиб и не пострадал.