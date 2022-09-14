Жителям Самарской области показали новую тольяттинскую набережную с высоты птичьего полета

Новое общественное пространство в Тольятти включает в себя фонтан длиной в 700 метров и амфитеатр. Фото: скриншот видео

Жителям Самарской области показали, как сейчас выглядит новая набережная в Тольятти с высоты птичьего полета. Работы там все еще продолжаются.

— Уже укрепили береговой склон и сделали инженерные коммуникации, сейчас благоустраивают зоны отдыха, — сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

Новое общественное пространство в Тольятти включает в себя фонтан длиной в 700 метров и амфитеатр. Реконструкцию набережной пришлось ждать долго. Это было связано с тем, что большую часть территории из-за махинаций прошлых региональных чиновников передали в частную собственность.

После судебных разбирательств, которые начались при Дмитрии Азарове, землю вернули городу, и работы по восстановлению набережной начались. За последние три года променадные пространства сделали в Октябрьске, Жигулевске и Сызрани, где продолжается строительство второго этапа.