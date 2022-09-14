Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Самаре

Зарплаты начинаются от 60 и заканчиваются 80 тысячами рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник смены склада – одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Самаре. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob, проанализировав более 119 000 предложений от работодателей. Оказалось, что начальнику смены склада в областной столице предлагают доход в 80 тысяч рублей и компенсацию расходов на питание.

На второе место попала вакансия машиниста асфальтоукладчика с аналогичной зарплатой. А водителю-курьеру на личном автомобиле работодатели готовы платить 75-80 тысяч рублей. При этом транспортные расходы компенсируются, как и сотовая связь. Эти условия позволили вакансии занять третью строчку.

Помимо прочего, в рейтинг вошла специальность менеджера по выкупу и комиссионной продаже автомобилей – их зарплата начинается от 74 тысяч рублей. Замыкают список менеджеры по продажам, котором работодатели готовы платить от 60 тысяч рублей.