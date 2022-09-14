В Самарской области легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево утром 14 сентября

На место аварии прибыли сотрудники полиции. Фото: скриншот видео

Сегодня, 14 августа, утром в Кинеле возле торгового центра «Империя» серебристая легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Об этом сообщает телеграм-канал «Тревожный Кинель».

На место аварии прибыли сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, общаются с водителем и пассажирами автомобиля и проводят осмотр территории.

В настоящий момент неизвестно, в чем причина аварии и в каком состоянии за рулем автомобиля находился водитель. Это и другие возможные причины дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить специалистам.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, не стоит садиться за руль или продолжать движение в плохом самочувствии, в том числе сонном состоянии. Это может повлечь за собой серьезные последствия.