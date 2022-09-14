В Тольятти сосед под предлогом помощи угнал у пенсионерки «Лексус»

Автомобиль уже вернули хозяйке. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти полицейские в течение двух часов задержали подозреваемого в угоне автомобиля. 37-летний местный житель под предлогом помощи угнал иномарку у своей 73-летней соседки. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел в Автозаводском районе. По данным полиции, «Лексус» принадлежит не самой женщине, а ее сыну. Он уехал в отпуск, а машину оставил припаркованной у дома. В то злополучное утро, когда было совершено преступление, к пенсионерке пришли сотрудники ЖКХ. Они сообщили о планируемых работах и попросил женщину убрать иномарку. Она пояснила, что не умеет водить. К несчастью, разговор подслушал 37-летний сосед.

Мужчина предложил пенсионерке отогнать «Лексус» на другое место. Та согласилась и дала ключи, попросив после их вернуть. Но сосед не вернул ключи даже спустя несколько часов. Выйдя во двор, женщина ужаснулась: машина исчезла. Она немедленно обратилась в полицию.

Правоохранители обнаружили угнанную иномарку в одном из дворов по ул. Дзержинского. Сидевший за рулем сосед вышел из машины и попытался скрыться, но безуспешно. После задержания он признался, что решил покататься по городу и только после этого вернуть ключи. Он во всем сознался и согласился сотрудничать с полицией.

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. «Лексус» вернули пенсионерке.