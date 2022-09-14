В Самарской области мужчина снова сел за руль пьяный и теперь получит уголовное наказание

Аналогичный случай произошел в декабре прошлого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтегорске 32-летний мужчина снова ездил в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит на этот раз уже уголовное наказание.

— Для проверки документов остановили автомобиль "ВАЗ 21102", за рулем которого он находился, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Во время общения полицейские обнаружили признаки опьянения и отстранили мужчину от управления машиной. Медицинское освидетельствование, сделанное на месте, показало 0, 946 мг. спирта. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Аналогичный случай произошел в декабре прошлого года. Тогда автомобилиста лишили прав на 1 год и 6 месяцев. Сейчас возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.