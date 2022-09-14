Самарская область и РЖД договорились о совместном развитии железнодорожных туристических туров

Соглашение о сотрудничестве подписали Артур Абдрашитов и Денис Мударисов / Фото: министерство туризма Самарской области

Самарская область и ОАО «РЖД» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2022». Свои подписи под документом поставили министр туризма региона Артур Абдрашитов и замначальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Денис Мударисов.

Стороны планируют совместно развивать и популяризировать железнодорожные туристические туры по России. Напомним, в 2022 году были запущены туры из городов страны в Самару, а также из столицы 63 региона в Тольятти и Сызрань. Они пользуются большой востребованностью среди любителей путешествий на поездах. С начала года туристами ж/д круизов только в Самарской области стали более 20 тысяч человек.

Сейчас идет разработка новых проектов. Один из них — экскурсионное ретродвижение на паровозной тяге.

— Новые проекты с участием ретропоездов позволят открыть достопримечательности Самарской области с новой стороны. Данный проект ждут не только жители региона, но и любители железных дорог со всей России, — отметил Денис Мударисов.