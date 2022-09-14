Яндекс Карты начали говорить водителям Самары, как проехать сложные развязки

Теперь автомобилисты смогут вовремя перестроиться и не сойти с нужного маршрута Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водителям Самары теперь станет проще проезжать сложные развязки. Выбрать нужную полосу им поможет сервис Яндекс Карты. Там запустили умные голосовые подсказки. Приложение будет говорить автомобилистам, где заранее перестроиться, чтобы не пропустить свой поворот.

— Мы изучили перекрестки и сложные развязки, на которых водители часто сходят с маршрута. Теперь наш алгоритм позволяет быстро генерировать голосовые подсказки для подобных мест, — рассказал менеджер продукта Яндекс Карт Артем Звягин.

Голосовые подсказки будут работать, если в приложении включить голос Алисы. Для этого нужно зайти в свой профиль, открыть «Настройки», затем «Маршруты» и выбрать «Звук» и «Голос». Создатели сервиса отмечают, что новая разработка позволит водителям реже отвлекаться. Также она будет полезна мотоциклистам, которым довольно проблематично смотреть на экран телефона во время поездки.