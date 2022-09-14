Горожане заметили большого паука-осу, «охраняющего» вход в спортклуб на Спортивной в Тольятти

Многие люди в комментариях прониклись симпатией к необычному пауку. Фото: сообщество Вконтакте «Тольятти»
В Тольятти у спортклуба на Спортивной самарцы заметили необычного «охранника» – паук-оса висит в паутине рядом с входом.
— Вот такая «экзотика» размером со спичечную коробку на входе охраняет покой граждан от насекомых, — пишет автор поста сообщества Вконтакте «Тольятти».
По словам автора, это ядовитый паук-оса, его укус не смертелен, но может вызвать сильную аллергическую реакцию. Также он опасен для небольших домашних животных.
Многие люди в комментариях прониклись симпатией к необычному пауку.
— Я пауков боюсь до ужаса, но этот довольно забавный. У нас на даче таких полно, они паутину раскачивают при приближении опасности, — пишет женщина под постом
— Вы пост написали за то, что он вам не понравился? Паук просто так не нападет,в отличии от человека, они не беспредельщики, — обращается к автору другая женщина.