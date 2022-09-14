Фотовыставка «Мы из Куйбышева» откроется на площади Славы в Самаре 15 сентября

Представлены фотоработы Генриха Вайнгартена, Владимира Емеца и Бориса Смольника. Фото: администрация Самары

Завтра, 15 сентября, в 12:30 на площади Славы откроется выставка фоторабот «Мы из Куйбышева» к 60-летию городского молодежного клуба (ГМК-62).

— Он был создан по инициативе передовой части студенчества и стал на многие годы «творческой лабораторией», — рассказали в администрации Самары.

Самарские общественные деятели, музыканты, художники были среди организаторов и участников клуба. Проектами клуба являются Грушинский фестиваль, конкурс молодых пианистов имени Кабалевского. Впервые в городе с помощью участников клуба организовали концерты Владимира Высоцкого.

В ГМК-62 одним из первых клубов по интересам был фотоклуб. Он нацелен на создание художественной фотографии. На выставке «Мы из Куйбышева» представлены фотоработы Генриха Вайнгартена, Владимира Емеца и Бориса Смольника. Посетить ее можно до 6 октября.