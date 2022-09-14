«Один отмахивается, другой передает доски»: жителей Тольятти удивил мужчина на крыше балкона на 9-м этаже

Несмотря на приличную высоту, тольяттинец держался вполне уверенно Фото: Скриншот с видео

Утром в среду, 14 сентября, жители Автограда стали свидетелями необычной картины. Один из местных жителей забрался на крышу балкона в высотке. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

По словам тольяттинцев, инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Дзержинского, 10. Мужчина забрался на крышу балкона, расположенного на девятом этаже здания. Несмотря на высоту и сильный наклон кровли, он держался вполне уверенно: смотрел по сторонам и размахивал руками.

– Внизу толпа зевак, спецслужб пока не видно. С балкона мужчине помогает еще один, вроде доски передает, – сообщают очевидцы.

Интернет-пользователи в комментариях выдвинули ряд предположений относительно мотивов мужчины. На деле все оказалось гораздо проще. Один из местных жителей сообщил, что тольяттинец просто проводил ремонтные работы – сколотив доски, он вернулся обратно в квартиру.