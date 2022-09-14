Авиаперелет Москва – Самара вошел в топ-10 самых популярных направлений в сентябре

Показатель внутренних направлений стал меньше, чем год назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным аналитиков Туту.ру, направление Москва – Самара вошло в топ-10 самых популярных в сентябре и заняло десятое место.

— На авиарейсы пришлось 1,20% пассажиров, а средний чек туда-обратно составил 5 338 рублей, — сообщает Туту.ру.

Показатель внутренних направлений стал меньше, чем год назад, и составил 85,6% спроса. Средний чек за авиабилет по России – 7 842 рубля в одну сторону. За билет в страны ближнего зарубежья, которые лидируют в заграничном рейтинге, платят в среднем 12 696 рублей в одну сторону.

Больше всего перелетов в сентябре запланировано по направлениям Москва – Сочи и Санкт-Петербург – Сочи. Перелеты туда выходят в среднем 12,4 тысячи и 16,2 тысячи рублей туда-обратно соответственно.