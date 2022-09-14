Дополнительный транспорт подадут после матча «Крылья Советов» - «Зенит» в Самаре 14 сентября 2022

После матча зрителей будут ждать автобусы №№ 1, 34, 41, 67 и трамваи № 7 и 25 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 14 сентября 2022 года, в 18:30 на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре пройдет матч второго тура группового этапа Кубка России. «Крылья Советов» примут на своем поле питерский «Зенит». В связи с этим в городе усилят работу общественного транспорта.

Болельщики смогут добраться до стадиона на трамваях № 7 и 25. Они же будут ждать зрителей после окончания матча на остановке «Самара Арена». Также будут поданы дополнительные автобусы.

На остановку «Ул. Алма-Атинская» подадут автобусы №№ 1, 34, 41 и 67. Они поедут в сторону проспекта Кирова. На остановку «Ул. Дальняя» - №№ 1 и 67, которые проследуют до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По данным департамента транспорта Самары, перекрывать дороги в районе стадиона «Солидарность Арена» 14 сентября 2022 года не будут.

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