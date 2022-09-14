Автомобиль Kia и мотоцикл Honda столкнулись в Самаре 13 сентября

Всего 13 сентября на территории Самарской области произошло семь ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 13 сентября, в 18:30 в Октябрьском районе Самары столкнулись автомобиль Kia и мотоцикл Honda.

— 27-летний водитель Kia ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Челюскинцев, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе движения парень не уступил дорогу 26-летнему мотоциклисту, который ехал по проспекту Ленина на встречке. В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла. Его с места аварии отвезли в медицинское учреждение, где назначили амбулаторное лечение.

Всего 13 сентября на территории Самарской области произошло семь ДТП, в которых пострадали семь человек. Помимо этого, полицейские выявили 618 случаев нарушений ПДД.