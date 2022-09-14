Единый стандарт образования хотят ввести во всех школах страны

В школах внедрят единые образовательные программы и более качественные учебники / Фото: "Единая Россия"

В школах планируют ввести единый стандарт образования. Законопроект, в разработке которого приняла участие партия «Единая Россия», уже приняли в первом чтении.

Минпросвещения РФ разработало единые образовательные программы. Они станут обязательными по ряду предметов. Для начальной школы — это русский язык, литературное чтение и окружающий мир, для основного и среднего общего образования — русский язык, литература, история, обществознание, география, ОБЖ.

Кроме того, будет установлен новый порядок разработки учебников. За качество изданий будет отвечать единый оператор — Минпросвещения. Также ведомство будет утверждать авторский коллектив.

Госдума планирует принять законопроект до 1 января 2023-го. Если это произойдет, то школы могут перевести на единые федеральные программы до начала следующего учебного года.