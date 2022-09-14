В Самарской области 14 сентября 2022 года выросло число заболевших коронавирусом

С начала пандемии в регионе заразились 430 862 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Если в августе текущего года число заболевших варьировалось в пределах 500-700, то в сентябре увеличилось до 1 500 и более.

Так, 14 сентября 2022 года коронавирус обнаружили у 1 777 жителей губернии. Таким образом, с начала пандемии в регионе заразились 430 862 человек. 407 002 выздоровели, 7 992 пациента, к сожалению, не справились с инфекцией.

Власти напоминают, что вакцинация – надежный способ обезопасить себя и своих близких от болезни. Жители Самары могут пройти ее сразу в трех местах. Сделать прививку можно в ТЦ «Аврора», ТРК «Космопорт» и ТРК «Вива Лэнд».