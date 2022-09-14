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Общество14 сентября 2022 9:31

Дмитрий Азаров поручил проверить режим охраны заброшенного Дома печати в Самаре

Инициатива связана с пожаром, произошедшим неделю назад
Ирина СИНЕГУБОВА
Собственник должен будет закрыть периметр и составить план развития территории.

Собственник должен будет закрыть периметр и составить план развития территории.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На оперативном совещании Дмитрий Азаров велел проверить режим охраны заброшенного Дома печати, в котором 7 сентября произошел пожар.

— Угрозу жизни и здоровья людей оно представляет давно, туда не должны проникать посторонние лица, особенно дети, — сказал самарский губернатор.

Пожар удалось потушить в 20:03. По предварительным данным, причиной нового пожара стало неосторожное обращение с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.

Также губернатор сказал о необходимости после проверки выписать предписания собственнику. Он должен будет не только закрыть периметр, но и составить план развития территории.

Пожар, произошедший в сентябре, – не первый случай. Возгорание уже было в конце июля, там загорелся мусор, оставшийся в здании.