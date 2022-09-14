В Самаре подготовка к началу отопительного сезона находится на финишной прямой

Готовность домов к осенне-зимнему периоду составляет 98-100%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подготовка к началу отопительного сезона в Самаре уже на финишной прямой. Начинается рассмотрение заявок соцучреждений на пуск тепла

— Официально отопительный сезон начать могут раньше, чем планировалось, и не дожидаться необходимой для этого температуры, — рассказали в администрации Самары.

Тепло подается, если пять дней среднесуточная температура не превышает +8 , но органам местного самоуправления разрешили уменьшить количество дней до трех. Сейчас, по словам властей, хоть температура днем ниже +8 не опускается, есть договоренность с «Т Плюс» о подключении отопления в социальной сфере.

Руководители детсадов, лечебных учреждений, домов ребенка и др. уже могут подавать обращения. После этого проверят готовность объектов к подаче отопления. Планируется, что, когда температура снизится, соцучреждения уже будут отапливаться и начнется подключение жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Самаре начать давать отопление должны уже со следующей недели. Готовность домов к осенне-зимнему периоду на сегодняшний день составляет 98-100%.