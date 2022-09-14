Из-за перекладки теплосети перекроют Московское шоссе в Самаре

На работы с одной стороны магистрали потребуется около семи дней. Фото: администрация Самары

Из-за перекладки теплосети предстоит перекрытие Московского шоссе. Предварительная дата, которую назвали в городской администрации, – 15 сентября.

— Работы будут выполнять в два этапа, поочередно по направлениям движения, — сообщили в администрации Самары.

На Маломосковской труба уложена уже на 80%, подрядчик готовится к переходу через магистраль. Около пяти дней потребуется на переход с одной стороны и дополнительно два дня – на восстановление проезжей части. Столько же будут работать по другой стороне Московского шоссе.

Проезд будет сужен, предполагается захватывать по две полосы. Схема перекрытия сейчас согласовывается областным ГИБДД. Переход планируют начать под выходные. Напомним, в Самаре из-за работ на теплотрассе на неделю перекрыли улицу Гастелло.