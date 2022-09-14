Колеи уберут на ул. Демократической в Самаре в 2023 году

Колеи на Демократической не раз становились причиной аварий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда приведут в порядок улицу Демократическую в Самаре. Колеи и просадку асфальта планируется устранить в 2023 году. Об этом в среду, 14 сентября, на заседании комитета по бюджету в губдуме сообщил министр транспорта и автодорог региона Иван Пивкин.

По словам чиновника, в последний раз улицу Демократическую ремонтировали перед чемпионатом мира по футболу. Теперь там образовались колеи. На примыкании с улицей Арена 2018, около стадиона «Солидарность Арена» есть просадки асфальта. Работы по устранению выявленных дефектов запланированы на 2023-й. В этом году ремонт провести не получится, потому что все силы и средства брошены на развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Напомним, самарцы давно жалуются на состояние улиц Демократической. Появившиеся там колеи уже не раз становились причинами серьезных аварий. Одна из них закончилась трагедией. 6 ноября 2021 года 21-летний водитель на Land Rover вылетел с дороги в столб. Иномарку разорвало на части. Автомобилист и его 23-летний пассажир погибли на месте.

В конце прошлого года Минтранс подал в суд на подрядчика ремонта улицы Демократической — ООО «Научно-производственная фирма «XXI век». Он потребовал устранить выявленные недочеты. Также чиновники попросили взыскать с компании 100 тысяч рублей, если она ничего не сделает. Судебная тяжба до сих пор не завершена.