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Общество14 сентября 2022 10:54

Самарская область заняла 22 место по уровню заработной платы руководителей

Исследователи предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Руководители в Самарской области зарабатывают менее 80 тысяч рублей

Руководители в Самарской области зарабатывают менее 80 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в рейтинг высоких заработных плат руководителей. Аналитики предоставили данные.

По информации онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, самый высокий доход, включая премии и бонусы, у сотрудников, занимающих руководящие позиции. В Москве начальникам отделов платят в среднем более 198 тысяч рублей. На втором месте Приморский Край – 160 тысяч рублей, на третьем Санкт-Петербург – более 131 тысячи рублей.

Специалисты отмечают, что среди регионов страны Самарская область заняла 22 место по уровню зарплат руководителей. Средняя оплата труда у таких сотрудников – более 79 тысяч рублей.