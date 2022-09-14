В Самарской области ликвидируется загрязнение на заводе накопленного экологического вреда

Должны сделать берегоукрепление и построить дренажную систему. Фото: правительство Самарской области

Ликвидируются очаги загрязнения и оздоравливается объект накопленного экологического вреда – бывший Средневолжский завод химикатов в Чапаевске. Туда с визитом прибыл председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Завод давно прекратил свою деятельность, но на территории в 263 гектара остались отходы производства химических удобрений, ядохимикатов, продукции оборонного назначения. Они являются очагами загрязнения окружающей среды токсичными соединениями, среди которых мышьяк, ртуть, соли тяжелых металлов.

— Существуют риски попадания отравляющих веществ в реку Чапаевка, чтобы этого не допустить, устраивается противофильтрационная стена, — рассказали в правительстве Самарской области.

Ее толщина составит два метра, а глубина – 27 метров. Также установят противофильтрационный экран, сделают берегоукрепление и построят дренажную систему. Работы должны завершится в течение трех лет.

По результатам исследований определили границы локализации источников загрязнения окружающей среды. Самым крупным был шламоотстойник Ш-2, чтобы его изолировать, потратили 2,5 миллиарда рублей. Строительные работы стартовали в мае этого года в рамках нацпроекта «Экология».