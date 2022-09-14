Стала известна возможная судьба напугавшего жителей Самарской области бурого медведя

Специалисты предполагают, что косолапый прошел 104 км и добрался до одного из районов Ульяновской области Фото: СОЦСЕТИ

История с бурым медведем, который внезапно объявился в Самарской области в середине августа 2022 года, получила продолжение. Похожий косолапый недавно появился в Ульяновской области. Об этом сообщили в департаменте охоты и рыболовства 63 региона.

- По информации из свободных источников, бурого медведя заметили 31 августа в Базарносызганском районе Ульяновской области. Это 104 км от села Заборовка Сызранского района. С учетом прошедшего времени, не исключено, что это одна и та же особь дикого животного, - говорится в сообщении ведомства.

Путь, который мог преодолеть бурый медведь / Фото: dor.samregion.ru

Напомним, косолапый пришел в село Заборовка Сызранского района 13 августа 202 года. Он перетоптал там огороды, кое-где сломал забор, поел яблок и ушел в лес. Также следы медведя потом нашли в соседней Жемковке. По словам жителей, было похоже, что мишка — не дикий. Уж больно ухоженным он выглядел. Специалисты высказывали предположения, что животное могло сбежать от хозяина.

Отметим, во время своего пребывания в Самарской области медведь никому не навредил. Люди, которым довелось наблюдать его в своих огородах, отделались только испугом.

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