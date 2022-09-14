Самарский блогер показал, где пройдет новая дорога от Московского шоссе до Ново-Садовой

Самарец не рекомендует рисковать автомобилями. Фото: скриншот видео
Самарский блогер Евгений Щекин поделился видео, на котором показал размещение новой дороги. Автоучасток пройдет от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой.
В комментариях пользователи выразили сомнение о скором вводе объекта в эксплуатацию. Многие считают, что строительством отложится еще на неопределенный срок. О продлении улицы стало известно в прошлом году. Самарский блогер проехал по участку на собственном автомобиле.
Автор видео предупреждает, что лучше не рисковать транспортом. Пока дорога в ямах, асфальтного покрытия нет.