Самарский блогер показал, где пройдет новая дорога от Московского шоссе до Ново-Садовой

Самарец не рекомендует рисковать автомобилями. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин поделился видео, на котором показал размещение новой дороги. Автоучасток пройдет от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой.

В комментариях пользователи выразили сомнение о скором вводе объекта в эксплуатацию. Многие считают, что строительством отложится еще на неопределенный срок. О продлении улицы стало известно в прошлом году. Самарский блогер проехал по участку на собственном автомобиле.

Автор видео предупреждает, что лучше не рисковать транспортом. Пока дорога в ямах, асфальтного покрытия нет.