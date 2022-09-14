В трех районах Самарской области ввели карантин из-за лейкоза КРС

Карантин введен с 12 сентября 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу три муниципалитета Самарской области попали под карантин из-за заболевания крупного рогатого скота. Лейкоз КРС обнаружили в Сызранском, Исаклинском и Сергиевском районах. Информация размещена на сайте областного правительства.

В Сызранском районе очаг болезни обнаружили в ЛПХ, расположенном в селе Уваровка. В Исаклинском районе под карантин попала деревня Ганькин Матак. А в Сергиевском районе вспышку лейкоза КРС выявили сразу в двух селах – Елшанке и расположенным рядом с ним Чекалино.

Согласно приказу регионального департамента ветеринарии, на указанных территориях запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки. Участки остаются закрытыми для посторонних лиц. Отдельные требования касаются восприимчивых животных. В частности, нельзя содержать больных и здоровых вместе, вывозить их за границы карантинной зоны.