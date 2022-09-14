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Происшествия14 сентября 2022 11:52

В Тольятти учредитель строительной организации не выплатил около 30 миллионов рублей налоговой

Два года ему помогала придуманная схема уклонения
Ирина СИНЕГУБОВА
В налоговых декларациях организации указывались ложные сведения о расходах.

В налоговых декларациях организации указывались ложные сведения о расходах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед судом предстанет учредитель строительной организации Тольятти, который придумал схему уклонения от уплаты налогов и задолжал государству около 30 миллионов 300 тысяч рублей.

— Мужчина является единственным учредителем организации, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Смысл схемы уклонения от уплаты налогов заключался в том, что в налоговых декларациях организации указывались ложные сведения о расходах. В результаты махинаций в бюджет Российской Федерации не поступили налоговые платежи за период с января 2015 по январь 2017 года.

В настоящее время собрана доказательственная база, расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд, который позже определит наказание для мужчины.