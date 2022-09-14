В Самарской области задержали забравшего у пенсионерок деньги «курьера» из Нижнего Новгорода

Мошенники использовали старую схему со звонками от "родственников, попавших в ДТП". Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители Самарской области задержали трех курьеров, которые забирали деньги у пенсионерок. Их подозревают в мошенничестве, в результате которого пострадали 7 пожилых женщин в возрасте от 75 до 85 лет. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Все жертвы рассказывали об одной схеме: им звонили «родственники» и сообщали, что попали в ДТП. Для решения проблемы им нужна была некая сумма. Растерянные пострадавшие спокойно отдавали деньги приходящим к ним домой незнакомцам. В общей сложности у пенсионерок забрали 1,5 млн. рублей.

Полицейские выяснили, что все «курьеры» – разные люди. По приметам они вышли на подозреваемых. Ими оказались 21-летний житель Новокуйбышевска, 19-летний житель Самары и 28-летний уроженец Нижнего Новгорода.

– Молодой человек из Новокуйбышевска ранее был судим за разбой. Его подозревают в совершении трех эпизодов мошенничества. Мужчина из Нижнего Новгорода признался в четыре фактах совершения преступления на территории Новокуйбышевска и еще нескольких мошенничествах на территории Нижнего Новгорода, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Что касается 19-летнего самарца, он признался, что совершил противоправные действия в отношении двух жителей Новокуйбышевска. Выяснилось, что все мужчины понимали суть своей «работы». Более того – они получали свои проценты.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». 21-летний житель Новокуйбышевска также проходит фигурантом по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Он отправлен под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде.