Сквер у дома Маштакова создадут в Самаре за 6,9 млн рублей в 2022 году

На создание сквера у памятника архитектуры отвели 45 дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре благоустроят территорию у дома Маштакова на улице Самарской, 207. Власти уже нашли подрядчика, который проведет необходимые работы.

— На аукцион была подана только одна заявка — от ООО «Вектор 21». Ее признали соответствующей всем требованиям, — говорится на сайте госзакупок.

Компания должна будет привести в порядок тротуары — уложить там плитку, смонтировать освещение и обустроить парковку. Также ей необходимо спилить аварийные деревья и выкорчевать пни, а затем посадить новые деревья и кустарники. Среди них: бузина, сирень, калина, липа, роза, рябина, сосна, кизильник и др. Срок выполнения работ — 45 дней. Подрядчик получит за создание сквера у памятника архитектуры 6,9 млн рублей.

Напомним, сейчас дом Маштакова находится на реконструкции. Его готовность составляет 70%. На первом этаже постройки планируют разместить арт-купеческую чайную, а на втором — музей-галерею «Заварка». Сдача объекта намечена на конец 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В доме Маштакова в Самаре печки будут разговаривать между собой. Показываем, что там происходит

В Самаре показали, что сейчас происходит в доме Маштакова (подробности)

Вскроют башенки и защитят от вибраций метро: что происходит с домом Маштакова в Самаре, где будет музей «Заварка»

Александр Хинштейн проверил, как реставрируют особняк купца Маштакова в Самаре в 2021 году (подробности)