В Самарской области родители сообщили о крупной свалке, разросшейся рядом с детской площадкой

Жители пожаловались на свалку на детской площадке. Фото: ЦУР

В городе Нефтегорске Самарской области родители пожаловались на масштабную свалку возле детской площадки. Жители направили почти 128 жалоб на состояние улицы.

По данным ЦУР Самарской области, обычная контейнерная площадка для мусора стала складом ненужных вещей и сухой древесины. Мусорка расположилась между улиц Нефтяников и Спортивной. Свалка начала привлекать внимание детей. Крупногабаритный мусор составил конкуренцию детской площадке.

После сообщений муниципалитет среагировал на ситуацию и очистил территорию. Также после жалоб в селе Богдановка вывезли мусор с сельского кладбища.