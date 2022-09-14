Три жилых дома снесут в Ленинском районе Самары до конца 2022 года

Все три дома находятся в аварийном состоянии / Фото: zakupki.gov.ru

В Самаре снесут еще три жилых дома. Все постройки находятся в Ленинском районе и признаны аварийными. Сейчас департамент управления имуществом ищет подрядчика, который разберет ветхие здания. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, планируется снести двухэтажный дом на улице Пионерской, 57б. Насколько известно, он был построен до 1904 года. По данным экспертов, которые проводили обследование здания, степень изношенности его конструкций составляет более 70%.

Под демонтаж также попал дом по улице Галактионовской, 19 (литеры Е, Е1, Е2, Е3). Известно, что он состоит из двух этажей. Ориентировочный год постройки — 1917.

Разобрать придется и одноэтажный дом с цоколем на улице Братьев Коростелевых, 43а. Его построили в 1952 году. За 70 лет он сильно обветшал. Его конструкции изношены на 95%.

Сейчас идет подача заявок на электронный аукцион. Его итоги подведут 26 сентября 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 1,4 млн рублей. Срок действия — до 31 декабря 2022 года.