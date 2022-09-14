К самарскому колледжу железнодорожного транспорта съехались пожарные машины 14 сентября 2022 года

Пожарные машины появились у здания колледжа. Фото предоставлено "КП-Самара"

В Самаре появились кадры оцепления территории. К колледжу железнодорожного транспорта съехали пожарные машины.

Очевидцы и собственный источник «КП-Самара» сообщили, что вечером в среду, 14 сентября 2022 года, спецмашины появились у главного корпуса колледжа по улице Комсомольской. Пока причины происшествия неизвестны. На месте продолжают работать специалисты.

Напомним, что не так давно в областной столице очередной раз загорелось здание бывшего Дома печати. Спецтехника и правоохранители оцепили территорию и ликвидировали возгорание. Теперь здание находится под особым контролем.