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Общество14 сентября 2022 13:01

Сильный ветер до 18 м/с обрушился на Самарскую область 14 сентября 2022 года

Жителей региона просят держаться подальше от деревьев и ЛЭП
Анастасия ФИЛАТОВА
Помимо ветра, самарцев решил "порадовать" и дождь

Помимо ветра, самарцев решил "порадовать" и дождь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 14 сентября 2022 года, на Самарскую область обрушились сильный ветер и дождь. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень опасности.

— Порывы юго-восточного, юго-западного ветра составят 15-18 м/с. Такая погода сохранится ночью и днем в четверг, 15 сентября 2022 года, — сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, завтра ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Также возможна гроза. Днем температура воздуха составит 13-18 градусов. Осадки задержатся в Самарской области как минимум до субботы, 17 сентября 2022 года.

Жителей региона призывают быть осторожнее и внимательнее. Непогоду стоит переждать дома. Если она застала на улице, необходимо как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и непрочных конструкций.