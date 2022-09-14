«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на игру с «Зенитом» 14 сентября 2022

Сергей Пиняев (на фото) начнет встречу с первых минут. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили состав на матч группового этапа Кубка России против «Зенита». Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» сегодня, 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени.

Впервые в стартовом составе оказался новичок «Крыльев» Сергей Бабкин. Кроме него в составе Овсянников, Горшков, Евгеньев, Барач, Зотов, Пиняев, Витюгов, Хубулов, Цыпченко и Шитов.

Впервые в заявку на матч попал новичок «КС» Амар Рахманович. На скамейке также Ломаев, Фролов, Солдатенков, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Чиркович, Липовой, Хлусов и Глушенков.