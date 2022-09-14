В Самарской области ревнивец пытался зарезать возлюбленную ножом

Злоумышленник пырнул сожительницу ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области местный житель пытался убить свою возлюбленную. Мужчина ударил потерпевшую ножом.

По данным СУ СК России по Самарской области, в апреле текущего года обвиняемый сидел в компании знакомых и выпивал алкогольные напитки. Из-за ревности злоумышленник начал конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Мужчина ударил возлюбленную ножом в шею. Довести свой преступный замысел до конца он не успел.

К счастью, женщину успели доставить в медицинское учреждение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.