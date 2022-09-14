Стало известно, почему пожарные съехались к колледжу ж/д транспорта в Самаре 14 сентября 2022

В учебном заведении тушили пожар на площади 20 кв. м

Стало известно, что случилось в Самарском колледже железнодорожного транспорта им. Буянова. Очевидцы сообщили, что днем в среду, 14 сентября 2022 года, к зданию на Комсомольской площади, 24 съехались несколько пожарных машин. Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— В 15:40 поступило сообщение о пожаре в колледже. Подразделения привлекались по повышенному рангу вызова — Пожар № 2. В 16:14 возгорание на площади 20 кв. м было ликвидировано, — рассказали в пресс-службе оперативного ведомства.

Что именно горело в учебном заведении, не уточняется. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Из здания еще до приезда пожарных эвакуировали 100 человек.

На месте работали 109 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России 76 специалистов и 24 машины. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.