Самарцам рассказали, когда ждать бабье лето осенью 2022 года

Жителям рассказали о потеплении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, когда ожидать прихода бабьего лета осенью 2022 года. Совсем скоро столбик термометра покажет аномальную жару.

Согласно прогнозу синоптиков gismeteo, уже на этой неделе погода в областном центре удивит местных жителей. Температура воздуха, не смотря на усиление ветра и дождь, будет от +16 до +20 градусов. В понедельник, 19 сентября 2022 года, температура воздуха достигнет +30 градусов.

Жителям стоит подготовить легкие вещи. Напомним, что жителей также предупредили о приближении сильных магнитных бурь. Чувствительным горожанам следует запастись медикаментами.