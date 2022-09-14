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Общество14 сентября 2022 13:54

Самарцам рассказали, когда ждать бабье лето осенью 2022 года

Жителей предупредили о повышении температуры
Алена ПРОВКИНА
Жителям рассказали о потеплении

Жителям рассказали о потеплении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, когда ожидать прихода бабьего лета осенью 2022 года. Совсем скоро столбик термометра покажет аномальную жару.

Согласно прогнозу синоптиков gismeteo, уже на этой неделе погода в областном центре удивит местных жителей. Температура воздуха, не смотря на усиление ветра и дождь, будет от +16 до +20 градусов. В понедельник, 19 сентября 2022 года, температура воздуха достигнет +30 градусов.

Жителям стоит подготовить легкие вещи. Напомним, что жителей также предупредили о приближении сильных магнитных бурь. Чувствительным горожанам следует запастись медикаментами.