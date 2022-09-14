Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 14:34

В Самарской области реализовали 10 проектов здравоохранения, благодаря государственно-частному партнерству

Подвели итоги работы за 5 лет
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В регионе реализовали множество проектов здравоохранения

В регионе реализовали множество проектов здравоохранения

В Самарской области за 5 лет смогли реализовать 10 проектов здравоохранения. Их создали с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Стало известно, что самарский регион является одним из лучших в стране по уровню взаимодействия в сфере медицины. На данный момент в губернии реализовали около 10 объектов, которые помогли создать 1220 рабочих мест. Особое внимание повышению инвестиционной привлекательности региона уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Еще в прошлом году в рамках Международного медицинского инвестиционного форума проект «Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в Самаре» победил в номинации Всероссийского конкурса. Сегодня данный центр – один из крупнейших в стране. В регионе продолжают плодотворное сотрудничество с крупнейшими федеральными концессионерами и инвесторами.