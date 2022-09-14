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Общество14 сентября 2022 15:42

В Сергиевском районе Самарской области после капремонта открылась Детская школа искусств

В регионе провел встречу с главой региона
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В Сергиевском районе проводят масштабные работы по благоустройству

В Сергиевском районе проводят масштабные работы по благоустройству

В Сергиевском районе Самарской области после капитального ремонта открыли детскую школу искусств. В регионе продолжают модернизацию учреждений культуры и спортивных объектов.

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с главой Сергиевского района Анатолием Екамасовым, в ходе которой обсудили благоустройство территорий муниципалитета. Благодаря национальному проекту «Культура», отремонтировали детскую школу искусств. Отмечают, что условия для работы стали намного лучше.

Также в районе преобразились дворы и общественные пространства, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустроили 10 дворовых и 5 общественные территорий. На встрече обсудили возможное масштабное обновление лечебно-оздоровительного учреждения. Уже готова проектно-сметная документация.